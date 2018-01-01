С 29 января в одесских школах возобновляются занятия

Такое решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с ЧС.

Как рассказала директор департамента образования Елена Буйневич, такое решение приято потому, что по данным медиков в городе уже более 95% детей и подростков вакцинированы от кори, а заболеваемость корью имеет тенденцию к стабилизации.

При этом чиновник напомнила, что к занятиям в школах и в детские садики будут допускаться только вакцинированные от кори дети и подростки.

Напомним, что такое решение было приято органами местного самоуправления во многих городах и административных единицах страны.