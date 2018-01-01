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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Экс-заместитель Авакова Деева теперь работает в ООН

Категория: Новости

Экс-заместитель Авакова Деева теперь работает в ООН

Анастасия Деева, уволенная в декабре с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции, трудоустроилась в UN Women Ukraine на должность National HeForShe Coordinator (национальный координатор кампании HeForShe). Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Ukraine! Если мы перестанем определять друг друга тем, кем мы не являемся, и начинаем определять себя тем, кем мы являемся, - мы все можем быть свободнее, и это то, чем занимается HeForShe. Речь о свободе», - написала бывшая чиновница.

Отметим, что HeForShe — движение солидарности за равенство полов, созданное организацией "ООН-Женщины". Цель движения — привлечение мужчин и мальчиков для деятельности в качестве защитников и поборников равноправия полов. Движение основано на идее о том, что гендерное равенство — это проблема, социально, экономически и политически затрагивающая всех людей.

«ООН Женщины» является структурой Организации Объединенных Наций, которая сосредотачивает свои усилия на достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

Экс-заместитель Авакова Деева теперь работает в ООН

 

Напомним, 27 декабря 2017 года Кабмин уволил Дееву с должности замминистра внутренних дел. Чем запомнится стране замминистра внутренних дел по евроинтеграции Деева.



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