При министерстве внутренних дел Украины создано новое подразделение Патрульной полиции

На сей раз – Патрульная полиция… Крыма и Севастополя.

По словам министра, «…сотрудники этого подразделения будут работать в Крыму и Севастополе после их освобождения. А пока будут задействованы на материковой территории Украины».

При этом министр не смог даже приблизительно ответить на вопрос, когда и каким образом произойдет освобождение Крыма.

Ведь, по мнению экспертов, это может произойти только в случае распада Российской федерации.

Поэтому вопрос о том, а зачем сейчас создавать подразделение, которое на протяжении неопределенного времени будет работать не по месту назначения и тратить на это и без того ограниченные бюджетные средства, так и осталось открытым.

По мнению аналитиков, это – чисто «пиар ход», имеющий целью еще раз подчеркнуть, что Украина не признает аннексии Крыма.

Однако такая позиция Украины является признанной и общеизвестной. Поэтому подобные «пиар-ходы» могут иметь обратный эффект, поскольку могут быть расценены, как признак неуверенности в своих силах и возможностях. Ведь постоянная пиар-подпитка обычно требуется именно в этом случае.