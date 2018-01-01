АНОНС Слова № 4 (1281) 2081

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» — эти слова св. апостола Павла буквально исполнились в жизни святой мученицы Татьяны: ничто не смогло поколебать её веры в Господа Иисуса Христа, Которому она отдала свою молодую жизнь»

25 января Православная церковь отмечает день мученицы Татьяны. У нас в стране она традиционно считается еще и покровительницей студенчества. Почему так сложилось? Случайно ли это? Вы можете почитать в материале протоиерея Сергия Кударенко «Татьянин день».

Но а мы поздравляем всех студентов и всех Татьян с Днем Ангела! Пусть вам во всех добрых делах помогает Господь!

Колонка редактора выходит с провокационным заголовком: «Ограбь нищего и накорми богатого»

По сравнению с 2016 годом, заработок главных богачей мира увеличился в четыре раза. В среднем каждый день они вместе зарабатывали 2,7 миллиарда долларов Разрыв в доходах между богатыми и бедными приобрел катастрофические масштабы и имеет тенденции лишь к увеличению.

И что же со всем этим делать? У человечества есть соображения? Кроме известного Шариковского: ВЗЯТЬ ВСЕ И ПОДЕЛИТЬ?

- На самом деле будут именно делить. Раз запускается идея «крахе экономического порядка», значит порядок будут устанавливать, возникает логичный вопрос каким образом?

Первый и самый известный путь, это борьба старых и новых денег. Криминальное преследование «нечестно нажитого» в оффшорных юрисдикциях позволит зачистить большинство нуворишей.

Существует также форма устранения «естественным путем» через управляемый кризис. По результатам кризиса планируется оставить двух миллиардеров из десяти.

Есть более гуманные способы - благотворительность, когда «молодые деньги покупают» себе билет в будущее, навсегда став филантропическими фондами.

Но это решает проблему лишь частично.

- 18 января большинством голосов Верховная Рада Украины приняла законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который сокращенно называли «законом о реинтеграции Донбасса». «Глубокая заморозка конфликта». Так называется статья Антона Кравчика, в которой он анализирует принятый документ.

А почему автор считает, что речь идет о заморозке конфликта. Я слышала другие мнение, что Украина этим законом наоборот развязывает себе руки для решения проблемы силовым путем? В любом случае, о Минских соглашениях уже речь не идет?

- Закон, на самом деле, не представляет чьей-то единой позиции это скорее сборная солянка, не имеющая ничего общего с заявленной целью - реинтеграцией Донбасса. Не думаю, что кто-то из психически здорового командования ВСУ грезит о силовом формате конфликта, думаю в Москве в это тоже не верят, но все же не станем недооценивать влияние на историю тупости и неадекватности ее участников.

- «Поближе к Европе, подальше от крестьян?» Так называется статья Эллы Алыбиной.

С 1 января 2018 года, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, подписание которого, как вы помните, было основной целью Евромайдана, предприятиям, перерабатывающим молоко, разрешено закупать его строго в специализированных фермерских хозяйствах. А это по сути убивает наших крестьян, у которых в последнее время и оставалось-то – одна корова-кормилица. Теперь от этой коровы не будет уже никакого толку. Теперь мы будем бельгийских коров поддерживать!

Вот просто интересно – люди, которые мерзли на майдане – они такую Европу хотели?

- Они хотели европейского комфорта, вы же помните вся риторика была построена на том, что нам должны. Это чисто детские ожидания на уровне я хочу и все! Ну а реальность она другая. Разрыв десятилетиями сложившихся экономических связей, закрытие наукоемких производств с высокой добавленной стоимостью - все это сыграло в сторону понижения жизненного уровня граждан. А внедрение европейских стандартов, выработанных на основе усложнения экономических процессов, не дают нам выживать в формате архаичной экономики в которой мы очутились. Они нас попросту убивают, об этом статья.

- Никита Додон пишет о наших власть предержащих и о Всемирном экономическом форуме. «Чьи рейтинги повысит «трамплин» в Давосе?» Так называется его статья. А действительно – почему наши политики так рвутся на эту тусовку богатых и влиятельных? В очередной раз выклянчивать кредиты?

- В первую очередь там можно обзавестись полезными связями для дальнейшей личной карьеры, Судя по составу делегации то других целей не ставилось ну и конечно же PR порошенковцы к примеру устроили на ВЭФ павильон Ukrainian House Davos : не рекламируя возможности заводов Запорожья, Днепра, Киева или «туристически привлекательные» места, они превратили это в ларек бизнес-предложений фирм своего клана. Главными спикерами в UHD определены – Ю. Порошенко и Ю. Костюк, глава правления АО «Мироновский хлебопродукт», медиатором назначен гендиректор агрохолдинга ИМК с «модерновой фамилий» Алекс Лисситса

Дилетантизм «местечковой» затеи с UHD особенно проявится в сравнении с дискуссиями на «Украинском дне», традиционном много лет проводимом на ВЭФ В. Пинчуком. Этого экс-олигарха порошенковцы тщатся вытеснить на периферию и политики, и культуры, что никак не «открывает» возможности международного сотрудничества.