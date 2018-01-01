Основным препятствием для объединения украинской нации являются воинствующие националисты

Такое убеждение высказал в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, «…такие «полезные идиоты», как Вятрович, Ницой и Фарион отталкивают сегодня от украинской идеи десятки тысяч сограждан».

И вообще, напоминая о том, какую роль сыграло многонациональное гражданское общество Украины в защите суверенитета страны и ее государственности, Борис Филатов, как сообщает ИА «Вести», жестко заявил, что «…не «этим» … учить нас Родину любить!»

Напомним, что ранее директор института Национальной памяти Владимир Вятрович назвал Владимира Высоцкого, Михаила Булгакова и Аллу Пугачеву «Щупальцами русского мира», а Ирина Фарион призвала лишать русскоязычных украинских граждан права на работу и образование.