В нынешнем году железнодорожные билеты «потяжелеют» на 20%

Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сообщил и.о. председателя правления компании «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, это связано с тем, что «тарифы не пересматривались уже несколько лет и теперь пассажирские перевозки по железной дороге стали глубоко убыточны!»

Он отметил, что повышение будет проводиться в два этапа, по десять процентов в каждом случае «…чтобы это не было так заметно для пассажиров!»

Отметим, что, говоря об увеличении стоимости проезда в пассажирских поездах, руководитель компании упорно уходил от четких ответов на вопросы по поводу улучшения качества обслуживания и технического состояния составов.