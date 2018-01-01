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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

В нынешнем году железнодорожные билеты «потяжелеют» на 20%

Категория: Новости


В нынешнем году железнодорожные билеты «потяжелеют» на 20%

Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сообщил и.о. председателя правления компании «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, это связано с тем, что «тарифы не пересматривались уже несколько лет и теперь пассажирские перевозки по железной дороге стали глубоко убыточны!»

Он отметил, что повышение будет проводиться в два этапа, по десять процентов в каждом случае «…чтобы это не было так заметно для пассажиров!»

Отметим, что, говоря об увеличении стоимости проезда в пассажирских поездах, руководитель компании упорно уходил от четких ответов на вопросы по поводу улучшения качества обслуживания и технического состояния составов.


Источник: «112 Украина»



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