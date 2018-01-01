Средняя зарплата в Одессе все еще не дотягивает до среднеукраинской. Но уже почти сравнялась с ней

Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента социальной защиты Елена Китайская. По ее словам, средняя зарплата в Одессе составляет 6802 гривны.

Это в 2,1 раза превышает размер минимальной зарплаты по стране и на 34% больше, чем была год назад.

Однако этот показатель все еще ниже среднеукраинского, который составляет 6847 гривен. Впрочем, разница уже сократилась до мизерного уровня.

Отметим, что по данным департамента, особенностью Одессы является высокая дифференциация зарплат в разных сферах деятельности.

Так, по информации Елены Китайской, «в таких сферах, как транспорт, финансово-страховая деятельность и система госуправления, зарплаты в четыре и более раз выше среднего уровня, а в других, например — строительстве, торговле и системе питания зарплата работников в полтора-два раза ниже средней»