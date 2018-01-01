Процесс вакцинации от кори в Одессе проходит успешно и возобновлению занятий в школах ничего не мешает

Как заявил сегодня в ходе совещания в горсовете директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев, на сегодняшний день в городе привито от кори уже около 98% детей и подростков. Это даже больше необходимых для достижения «коллективного иммунитета» 95%.

Поэтому возобновлению занятий в школах ничего не мешает. Тем более, что, по имеющимся данным, ситуация с заболеваемостью в Одессе стабилизируется. Однако к занятиям в школах будут допущены только привитые учащиеся.

По словам Евгения Григорьева, остальных ожидают дистанционное обучение или обучение на дому.

Впрочем, по его убеждению, даже из тех очень немногих оставшихся не привитых школьников подавляющее большинство не имеет объективных противопоказаний к вакцинации.

Добавим, что по информации департамента образования, после того как уровень заболеваемости кори упадет до обычных сезонных показателей, запрет на посещение занятий не привитых детей будет снят.