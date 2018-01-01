На улицах Одессы заработали 420 камер новой системы видеонаблюдения

В конце 2017 года на улицах Одессы заработала новая система видеонаблюдения, включающая 420 камер.

Об этом рассказал журналистам директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктор Кузнецов. Он отметил, что установка видеокамер была проведена в рамках программы «Безопасный город», на реализацию которого выделялись около 30 миллионов гривен. За эти средства также были оборудованы два мониторинговых центра (один работает на базе коммунального предприятия «СМЭП», а второй — на базе полиции). Система уже работает в тестовом режиме, а вскоре её официально презентуют.

По словам Кузнецова, 20 камер из указанного количества могут распознавать лица, у 50 — функция распознавания автономеров, 80 устройств — роботизированные (могут поворачиваться), а 150 камер запрограммированы на специальные задания и способны уведомлять об этом оператора. Чиновник добавил, что к концу второго квартала нынешнего года в новую видеосистему интегрируют 250 уже установленных камер.