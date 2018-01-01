В Администрации морских портов Украины и ГП «Документ» проводят обыск сотрудники НАБУ

Работники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Одессе проводят обыск Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) на основании постановления Соломенского суда Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМПУ.

Отмечено, что обыск проходит в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО «Техморгидрострой» по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ.

«В ходе обыска изымаются документы, перечисленные в постановлении суда для дальнейшего расследования. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местах и привлечения виновных к ответственности», — отметил заместитель председателя АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Он отметил, что должностные лица, которые фигурируют в проведении следственных действий, связаны с предыдущим руководством ГП «АМПУ».

Как сообщает «Слово и Дело», следственные действия проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах. Как известно, по версии детективов, в течение 2015-2016 годов АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО «Ирида», ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси», однако цены в договорах были завышены почти в два раза.

Предварительная правовая квалификация уголовного производства — ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Все уголовные правонарушения связаны с осуществлением государственных закупок в течение 2015-2016 годов. В результате злоупотреблений, по версии следствия, государству был нанесён ущерб на сумму около 300 миллионов гривен.

Кроме того, по некоторым данным, сотрудники НАБУ обыскали местный филиал ГП «Документ» и Главное управление Государственной миграционной службы в Одесской области.