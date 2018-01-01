Одесситы отравились на отдыхе во Львовской области

В воскресенье, 28 января, в медицинский пункт Львовского железнодорожного вокзала с симптомами острой кишечной инфекции обратились за помощью пять человек, из них двое детей.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передаёт УНН.

Все пострадавшие — жители города Одессы. После осмотра в состоянии средней тяжести они были госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу.

Все заболевшие возвращались с отдыха в Славском, где проживали в гостинице «Скала». Заболели они три дня назад, а где именно питались перед тем, как заболели, чётко не указали.