В Одессе неизвестные грабители забрали у супругов пенсионеров более полумиллиона гривен

Неизвестные в балаклавах ограбили супругов пенсионеров в Одессе. Мужчину избили и связанным вывезли в другой район города. Об этом сообщили УНН в полиции.

Разбойное нападение произошло на выходных. Двое мужчин в балаклавах зашли в частный дом, в котором проживает чета пенсионеров. Злоумышленники, угрожая пистолетом и применив силу, связали пенсионеров и забрали деньги на сумму свыше 500 тысяч гривен.

После этого связанного хозяина дома вывезли в другой район города на его же автомобиле и, бросив там, исчезли в неизвестном направлении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 (разбой) и ст.146 (незаконное лишение свободы) УК Украины.