Билборды с «изречением» Степана Бандеры на границе с Крымом

Изречение на этих билбордах гласит: «Когда народ между хлебом и свободой выбирает хлеб, то со временем он теряет все, включая хлеб!»
Справедливо - возможно…
Однако проблема в том, что слова, приписанные этому вождю ОУН, запятнавшей себя массовыми убийствами и настоящими этническими чистками, до боли напоминают знаменитое изречение великого Уинстона Черчилля.
Который, как известно, после заключения правительствами Великобритании и Франции мюнхенского соглашения с Гитлером пророчески заявил: «У вас был выбор между позором и войной. Вы выбрали позор. Но и войну вы тоже получите!»
Согласитесь, смысловое содержание идентично!
Впрочем, это далеко не первый случай плагиата в среде украинских националистов.
Пожалуй, наиболее характерной является ситуация с основным лозунгом этих «ура-патриотов» — «Украина понад усе!», который является украинизированной версией первой строки Песни немцев (Das Lied der Deutschen) – «Deutschland, Deutschland über alles!» С заменой, естественно, Германии на Украину.
Как говорится, комментарии излишни…