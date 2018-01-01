Билборды с «изречением» Степана Бандеры на границе с Крымом

Изречение на этих билбордах гласит: «Когда народ между хлебом и свободой выбирает хлеб, то со временем он теряет все, включая хлеб!»

Справедливо - возможно…

Однако проблема в том, что слова, приписанные этому вождю ОУН, запятнавшей себя массовыми убийствами и настоящими этническими чистками, до боли напоминают знаменитое изречение великого Уинстона Черчилля.

Который, как известно, после заключения правительствами Великобритании и Франции мюнхенского соглашения с Гитлером пророчески заявил: «У вас был выбор между позором и войной. Вы выбрали позор. Но и войну вы тоже получите!»

Согласитесь, смысловое содержание идентично!

Впрочем, это далеко не первый случай плагиата в среде украинских националистов.

Пожалуй, наиболее характерной является ситуация с основным лозунгом этих «ура-патриотов» — «Украина понад усе!», который является украинизированной версией первой строки Песни немцев (Das Lied der Deutschen) – «Deutschland, Deutschland über alles!» С заменой, естественно, Германии на Украину.

Как говорится, комментарии излишни…