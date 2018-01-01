В нынешнем году в Одессе могут дать вторую жизнь семистам лифтам. Если дадут деньги…

В минувшем году в Одессе было заменено четыреста лифтов, а еще сто двадцать три –капитально отремонтированы. Такие данные приводит пресс-служба мэрии.

В нынешнем же году коммунальщики готовы заменить пятьсот подъемников и еще двести отремонтировать. Однако, проблема в том, что на это необходимо четыреста тридцать шесть миллионов гривен.

А согласно муниципальной программе на год полагается лишь около семидесяти пяти миллионов гривен.

Так что теперь все зависит от депутатского корпуса и его готовности внести изменения в расходную часть бюджета.

Напомним, что, по данным пресс-службы мэрии, в городе насчитывается 5117 лифтов, из которых 886 уже полностью выработали свой срок эксплуатации.