В Одесской области открылся памятник воинам, погибшим в АТО

Памятник погибшим в АТО бойцам 28-й бригады открылся в селе Черноморское Лиманского района, по месту постоянной дислокации подразделения.

В торжественной церемонии приняли участи губернатор Максим Степанов, председатель областного совета Анатолий Урбанский и командующий Южного оперативного командования Олег Вишневский.

По окончании мероприятия ряд действующих бойцов подразделения получили награды.

Напомним, что 31 января бойцы бригады совместно с другими подразделениями, участвовавшими в АТО, намерены маршем пройти по центру города.