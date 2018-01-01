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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесской области открылся памятник воинам, погибшим в АТО

Категория: Новости


В Одесской области открылся памятник воинам, погибшим в АТО

Памятник погибшим в АТО бойцам 28-й бригады открылся в селе Черноморское Лиманского района, по месту постоянной дислокации подразделения.

В торжественной церемонии приняли участи губернатор Максим Степанов, председатель областного совета Анатолий Урбанский и командующий Южного оперативного командования Олег Вишневский.

По окончании мероприятия ряд действующих бойцов подразделения получили награды.

Напомним, что 31 января бойцы бригады совместно с другими подразделениями, участвовавшими в АТО, намерены маршем пройти по центру города.



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