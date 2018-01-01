Конфискация, которая может выйти боком

Широко разрекламированная конфискация полутора миллиардов долларов у Януковича и его партнеров может обернуться крупным Международным скандалом. Арабская телекомпания Аль Джазира сообщила о том, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вывела за рубеж активы Януковича, размещенные в «Ощадбанке». Теперь Гонтарева оправдывается, что они зачислены в счет внутреннего государственного долга нашей страны. Оправдание весьма сомнительное, поскольку решение о конфискации активов Януковича принято Краматорским судом. Хотя непонятно, какое отношение имеет этот суд к деньгам Януковича? Скорее всего, прокуроры выбрали Краматорск, как прифронтовой город, где их делишки не всплывут. Тем более, что решение Краматорского суда прокуратура засекретила. Теперь, даже если пойдет разбирательство, то на него потребуется не менее пяти лет, говорят эксперты. За это время может измениться не только власть. Видимо, на это и расчет. Тем временем Национальное Антикоррупционное бюро не оставляет без внимания Валерию Гонтареву. Но Президент Петр Порошенко до сих пор не вносит предложений по главе Национального банка Украины. Видимо, не подобрал еще своего человека. И обязанности главы НБУ исполняет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смалий. Хотя народные депутаты постоянно ставят вопрос об увольнении Гонтаревой и назначении нового главы Национального банка Украины. Вместе с тем, появилось сообщение о том, что будет сменен руководитель недавно национализированного ПриватБанка. Его возглавит чешский специалист. Видимо, украинца не нашли на эту должность. Словом, горький опыт с поляком Войцехом Балчуном, который «нарулил» в «Укрзализнице», впрок не пошел.