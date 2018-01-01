Послесловие к Крещению

Есть праздники, которые приживаются так быстро, что народ и уговаривать не приходится. Одним из любимых обрядов одесситов стало зимнее купание на праздник Крещения Господня.

В этот день ледяные очищения приходили в самой большой купели страны. К морю спускались и на центральных пляжах, где все было приготовлено заранее к правильному проведению обряда, и на участках поменьше, где «заплывы» в очень бодрящей воде производились по собственному разумению.

Вот «двое из ларца» выскочили из парной и, пролетев за секунды участок песка, с уханьем плюхнулись в воду. К ним присоединились еще двое. Хоть и здоровые мужики, а видно было, что ледяная купель далась им непросто. Влетали в море, как торпеды, окунались с криками и тут же на берег.

Примерно так же, с опаской, входили в воды морские двое молодых ребят, из военных. Трижды охнув и перекрестившись, окунулись в бодрящие воды и поскорее выскочили к спасительному теплу, к полотенцу, теплой одежде.

Пара людей в возрасте входили в зимнее море степенно, со знанием дела и, похоже, с большим удовольствием. И вот что удивительно, выходили так же степенно, как и зашли. В дороге несколько раз останавливались, чтобы выкрикнуть с выдохом громкое «Ха!». На берегу одеваться не торопились. Сначала проделали несколько упражнений, наклоны, приседания, махи руками, ногами. Кожа их краснела на глазах, а им хоть бы хны!

История у них оказалось интересная. Евгений родом из города Днепр, занимается моржеванием около 40 лет. В далекой юности, лет в 13, произошла с ним такая история. Вышли они с ребятами из яхт-клуба на Днепр на тренировку, и тут ветер перевернул их лодки. Их потом на спасательном катере всех до одного выловили, да пока это произошло, пришлось Евгению в днепровской апрельской воде провести минут сорок. Страху натерпелся «под завязку», все казалось – не дойдут до него, не успеют, утонет он. Вот тогда было, говорит, и страшно, и холодно, а теперь - нет, все нормально. Разве это температура – градусов пять-семь всего?!Черноморскую воду Евгений хвалит – она, мол, мягкая, не то, что в Днепре. Там в эту пору лед поверхность реки закрывает, вот где замерзнешь!

Его жена Любовь занимается моржеванием не так долго, с 2013 года, но одевается так же неспешно, как супруг. Смотришь на нее, и кажется, что этоты не по погоде оделся – в теплой куртке да в сапогах. И в смущении снимаешь перчатки.