Поближе к Европе, подальше от крестьян?

С 1 января 2018 года, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, подписание которого было основной заявленной целью Евромайдана, предприятиям, перерабатывающим молоко, разрешено закупать его строго в специализированных фермерских хозяйствах. Такие, не побоюсь этого слова, революционные новшества в сфере закупки и хранения молока призваны в значительной мере повысить качество молочной продукции, которая сейчас не соответствует даже минимальным европейским стандартам. Я думаю, наши уважаемые и извечные поставщики молока – все те бабушки и дедушки, которые держали у себя в хозяйстве корову-спасительницу и своими натруженными руками поили большую часть Украины молоком, дружно схватились за сердце, узнав «за что на самом деле стоял Майдан». Что бы не доконать их поредевшее поголовье рогато-доящегося скота окончательно, правительство решило отсрочить дату начала действия изменений на полгода – до 1 июля 2018 года.

Европейские стандарты

Стандарты Евросоюза разрешают наличие на торговых прилавках только трех сортов молока: экстра-класса, высшего и первого. Молоко, которое не соответствует этим нормам, считается молоком второго сорта, и такое молоко запрещено продавать в виде самостоятельной продукции.

Какие же нормы должны быть соблюдены в связи с введением в Украине европейских санитарно-гигиенических стандартов, чтобы молоко, которое даёт какая-нибудь корова Зорька бабушки Кати в селе Калиновка, стало не просто по сути – парным, а и по документам – годным для закупки?

Проблему эту можно решить путём объединения личных крестьянских хозяйств в сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, в один из которых и придётся нашей бабе Кате сдать свою «кормилицу» – корову Зорьку, где и будет осуществляться различного уровня санитарно-гигиенический контроль за питанием, содержанием и ростом животного, где будут холодильники, доильный аппарат (никаких натруженных рук, упаси Бог!), где можно будет контролировать качество молока, соответственно – постепенно улучшать сорт любимого всеми продукта.

Конечно же, никто не будет спорить, что и в технологическом плане, и в плане контроля просто необходимо разбираться с молокоперерабатывающими предприятиями таким образом, чтобы все украинцы потребляли все-таки достойный продукт, то есть молоко не ниже первого сорта.

Новая «коллективизация»?

Думаю, всем моим дорогим читателям, даже очень далёким по роду своей деятельности от проблем сельского хозяйства, совершенно очевидно, что в «специализированных фермерских хозяйствах» контроль за качеством молока будет независимым и соответствовать действительным показателям. Но крестьяне считают, что такие изменения – это своего рода возврат к «колхозам». То есть, к коллективным формам, пусть и не владения, но производства, к тому, от чего мы так легкомысленно отказались в независимой Украине, а Европа, как оказалось, шлифовала, оттачивала, и без соответствия чему европейский стандарт сегодня невозможен как таковой.

По мнению крестьян, очередная «коллективизация», как и прошлые, встретит массовое сопротивление в их среде и, как результат, растянется на длительное время. Но уже сегодня для того, чтобы у нашей знакомой бабушки Кати закупщики молокозавода купили молоко коровы Зорьки, как это делали до введения евростандартов, оно должно быть мгновенно охлаждено до 4 градусов, иначе в нём начинают развиваться бактерии.

И где наша баба Катя должна взять этот самый «мгновенный охладитель» для своих бидонов и вёдер с молоком? Значит, закупщики молокозавода не смогут выкупить у несчастной бабушки продукцию, произведённую Зорькой. Не волнуйтесь, не всё ещё потеряно – бабушка сможет сбыть его по более низкой цене, например – по 2 гривны (закупочная цена молока второго сорта), например – для производства казеинового клея. Хочу напомнить, что до сих пор закупочная цена на молоко для крестьян составляла 5 гривен. Как вы, наверное, догадываетесь, такая цена позволяла нашим селянам выживать при мизерной, хочу подчеркнуть, совсем не европейского уровня, пенсии и заоблачных ценах.

Не хотелось, но вынуждена расстроить моего дорогого читателя ещё больше, потому как героиня нашего рассказа бабушка Катя, которой все мы так сочувствуем, не сможет продавать оставшееся молоко и на базаре. Что-что, а штрафы за торговлю «несертифицированной молочной продукцией» наше правительство прописало на законодательном уровне в первую очередь.

Вот и будут гонять и штрафовать бабу Катю на базаре при нашем европеизированном «капитализме» по всей строгости закона. Для того, чтобы преступников ловить – нужна выучка, мастерство, зачастую это сопряжено с риском для жизни, а прогонять из торговых рядов бабушек и дедушек с их «неевропейским» молоком – простое и понятное дело, практически со вкусом коровьего молока впитанное на генном уровне несколькими поколениями блюстителей порядка, вне зависимости от их названия и обмундирования.

А если серьёзно, то примерно 25-30% молока в стране производят крестьяне, для которых содержание коров часто является единственным источником доходов, большая часть из них потеряет такой легальный источник и, как следствие, начнёт массово сдавать коров на убой. Теперь уже не только крестьяне, а и эксперты начали бить тревогу – требования Соглашения об ассоциации с ЕС ставят под угрозу существование всей молочной отрасли в Украине.

Во что выльются нововведения для обывателей-потребителей?

Поскольку молоко второго сорта, которое считается по новым стандартам непригодным для переработки на масло или сыр, занимает значительную долю на украинском рынке, полный отказ от него может закончиться глубоким кризисом отрасли, и что немаловажно для нас, как потребителей, резким ростом цен на молочную продукцию.

Это ожидает нас прежде всего – повышение стоимости молока в магазине, которое за три последних года и так подорожало в продаже на 50-60%. А если введут в действие эти вот «европейские стандарты», подорожает ещё на столько же, потому что молока станет в разы меньше.

Нам ведь, положа руку на сердце, всё равно было, по каким стандартам производилось молоко у бабы Кати. Молоко, сливки, творог, масло – классные, мы три поколения детей на нём вырастили без оглядки на европейские стандарты, чтоб они нам здоровы были! Вот почему хотелось бы, чтобы и они хоть как-то нам соответствовали, а не только мы – им.

А с этим большие проблемы. Потому что регулировалось качество молока ещё с советских времён ГОСТом 3662-97, также делившим молоко на сорта, но предполагавшим употребление населением практически всех разрешённых этим стандартом сортов молока. И мы, употребляя, скажем, молоко «второго сорта», понятия не имели, что это – второй сорт. Просто потому, что сегодняшнее молоко класса «экстра» по сравнению с тем, вчерашним «второго сорта», имеет ярко выраженный синтетический вкус.

А с того ли мы начали?

Когда я слышу информацию о сроках и порядке введения в Украине санитарно-гигиенических стандартов Евросоюза, меня волнует ряд напрашивающихся самих собой вопросов.

Например, бывал ли кто-либо из членов правительства или депутатов, согласившихся на введение этих стандартов, в гостях у бабы Кати или ещё у кого-то из миллионов наших частных молокопроизводителей до подписания Соглашения? Ощутил ли на своей ухоженной шкуре, извините, коже условия, в которых они выживают?

Предлагал ли селянам кто-нибудь дешёвые кредиты для развития мелких молокотоварных ферм, или хотя бы рекламные проспекты с перечнем оборудования для производства молочных продуктов мощностью в 100-300 литров?

Ходил ли кто из этих чиновников по домам, по сёлам, агитировал ли за объединение в молочнотоварные кооперативы, мелкие фермы?

Где все эти «консалтинговые» фирмы и ассоциации, потребляющие гранты того же Евросоюза и созданные в помощь сельскому производителю животноводческой продукции, которые денно и нощно должны этого производителя просвещать, информировать, агитировать, а если надо – то и снабжать всем необходимым, чтобы у нас в стране не уменьшалось коровье поголовье нынешними темпами, то есть минус 10% за год?

Потому что когда начнёт действовать в полную силу этот договор, который уже подписали (и пока до июля отложили введение в действие), то наше мясомолочное стадо исчезнет. А вместе ним начнёт исчезать население, потому что многих наших людей, особенно на селе, особенно старшего возраста, держит на этом свете именно труд. Он – и смысл жизни, и добавка к нищенской пенсии.

И закрадывается подозрение, что вот эти «европейские стандарты» вводятся не для сохранения нашего с вами здоровья, как декларируется, а для двух-трёх семей, которым государство сегодня в виде дотаций выплачивает все возможные державные вспомоществования. А поскольку эти семьи давно стали монополистами, в том числе и в производстве молочной продукции, то любое повышение цены на молоко им только в радость…

Когда наши политики обещают нам «европейские стандарты», им бы всё-таки надо было побыть поближе к народу, присмотреться к родным окрестностям, хоть как-то приобщиться к той жизни, которой живёт страна. Или интересоваться иногда, с какими потерями удаётся выжить народу, неуклонно превращающемуся из производительной силы в бесправных подопытных кроликов?