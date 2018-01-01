Часть обновленной Колоннады превратят в новый музей

Лето прошедшего года ознаменовалась неожиданными находками — уникальными, порой неожиданными, а иногда и просто «леденящими кровь». Речь идет о том, что отыскивалось реставраторами в ходе масштабной реконструкции-реставрации Воронцовского комплекса — Дворца и Колоннады (бельведера).

В День города, 2 сентября 2017 года, по этому поводу открылась даже выставка обнаруженных раритетов в Доме ученых. Ну а, кроме того, напомним, находкой стали и обнаруженные цокольные помещения под самой Колоннадой.

Сейчас Воронцовский комплекс укрыт толстым слоем специальной пленки, никаких археологических изысканий у подножия Колоннады пока не ведется, а вот недавно стало известно, что помещения, обнаруженные под Колоннадой, собираются превратить в музей, где и будут собраны все обнаруженные раритеты.

Об этом в ходе аппаратного совещания в одесской мэрии недавно сообщил начальник управления капитального строительства Одесского горсовета Борис Панов. Кстати, эту идею одобрил Координационный совет по вопросам охраны культурного наследия.

Ступени бельведера, которые в советское время засыпали, обломки античных амфор V века до нашей эры, плиты с уничтоженных кладбищ, турецкая трубка, топливный бак от самолета времен Первой мировой и многое-многое другое — все это станет экспонатами нового музея, а, значит, сохранится для всех, для кого прикосновение к истории важно и значимо.

Когда откроется новый музей? Нам обещают, что уже к концу наступившего года. Главное же на сегодняшний день — окончить работы по реставрации самого Воронцовского комплекса, которые активно возобновятся весной.

Напомним, кстати, что специалисты установили: первоначально бельведер был выше, чем в наши дни, и стоял над мини-амфитеатром, располагавшимся со стороны двора.