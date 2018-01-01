Глубокая заморозка конфликта

18 января с.г. большинством в 280 голосов Верховная Рада Украины приняла законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который сокращенно называли «законом о реинтеграции Донбасса». Этим законом признается оккупированной территория в пределах так называемых «ДНР» и «ЛНР», где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация (т.е. руководство «ДНР» и «ЛНР») установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль РФ. Закон признает Россию государством-агрессором.

Минск или не Минск?

По признанию сайта «Страна.ua»: «В законе нет ничего ни касательно реинтеграции, ни касательно деоккупации. Наоборот. Так как единственным форматом по реинтеграции Донбасса на данный момент являются Минские соглашения (что признается и Украиной), а закон фактически делает невозможным процесс переговоров с сепаратистами и, по сути, исключает амнистию (она также предусмотрена Минском). Это скорее закон о заморозке нынешней ситуации, который еще более затрудняет реинтеграцию Донбасса». «Никаких механизмов реинтеграции ОРДЛО в Украину в этом законопроекте нет, очевидно, цель другая – не завершение конфликта, а управление общественным мнением о нем внутри Украины в преддверии выборов, – считает политолог Руслан Бортник. – Выполнение Минских соглашений становится еще более сложным, если вообще возможным – разрушается конструкция Соглашений. Если в соответствии с ними политическое урегулирование происходит путем прямого диалога между Украиной и представителями ОРДЛО, который гарантируют и обеспечивают Германия, Франция и РФ, то принятый закон говорит, что никаких «представителей ОРДЛО» не существует, а только «оккупационная администрация РФ», а РФ – страна-оккупант. Теперь работа Минских контактных групп может быть сорвана». «Без упоминания Минских соглашений этот документ «отрывает» территории и людей от Украины», - считает глава фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. «Единственный путь вернуть территориальную целостность Украины – выполнить Минские соглашения. Но этот закон не содержит механизмов возвращения территорий и людей. Он противоречит всем международным договоренностям. Этим законом «партия войны» хочет просто отделить территории и людей», – заявил Бойко. Политический эксперт Елена Дьяченко высказала в интервью 112 каналу такое мнение: «Правящая коалиция, которая продвигала этот закон, лукавит, когда говорит, что «мы сможем использовать этот закон в международных судах против РФ». Вот тут опять понимать нужно от противного: в международном суде ООН находится иск государства Украина против РФ, в котором Украина НЕ ТРЕБУЕТ от международного суда ООН признать РФ страной-агрессором. Там говорится, что она требует только признать нарушение «Конвенции о терроризме и нарушении прав человека». Что касается Международного уголовного суда ООН («Гаагского трибунала»), то УКРАИНА ДО СИХ ПОР НЕ РАТИФИЦИРОВАЛА РИМСКИЙ СТАТУТ – основополагающий документ Международного уголовного суда ООН, которому в 2018 г. исполняется 20 лет, так что юрисдикция этого трибунала на нее не распространяется. Из чего можно сделать вывод, что Украина в ближайшее время обращаться к этому судебному органу не намерена», - сказала Е.Дяченко. После принятия этого закона А.Яценюк заявил, что «закон в рамках Совета Безопасности ООН дает возможность ввести миротворцев на Донбасс». Ирина Геращенко, представитель Президента Украины в Верховной Раде, заявила, что «Украина подготовит консолидированную жалобу против России». Мы давно привыкли к безграмотным и некомпетентным заявлениям украинских политиков высокого ранга. Но встает закономерный вопрос: «Что вам мешало это делать последние 4 года?» Ведь до сих пор не денонсирован «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной», подписанный 31 мая 1997 года. Елена Дяченко заявила: «Ни введению миротворцев, ни подготовке каких-либо жалоб до этого ничего не мешало. В принципе, никакого юридического значения этот закон не имеет ни для признания РФ страной-агрессором, ни страной-оккупантом на международном уровне, т.к. это никак не аргументируется. Действующая власть не спешит с аргументацией, а без международного признания этот закон — филькина грамота, будем откровенны». Этот закон имеет сугубо политическую подоплеку и рассчитан только на внутреннюю аудиторию в качестве пиар-поддержки перед выборами для действующей власти, чей рейтинг сегодня ниже плинтуса. «А риторика про агрессора – это исключительно для ушей электората», - заявил политолог А.Кучухидзе.

Как выглядит Украина на международной арене

«Логика этого закона в том, - сказала эксперт Елена Дьяченко, - чтобы переложить ответственность за жизни украинских граждан, которые находятся сегодня на неподконтрольных Украине территориях, для того, чтобы Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) прекратил принимать от них иски против государства Украина: четверть всех заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении этого суда, принадлежит именно украинским гражданам.. Но ЕСПЧ не прекратит и не планирует прекращать принимать эти иски, т.к. в 2015 г. Украина отступила от «Международной Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод» именно на территории Донецкой и Луганской областей», - отметила Елена Дьяченко.

Диктаторские полномочия Президента

По мнению Е.Дьяченко закон «О деоккупации Донбасса» является АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМ: «По данному закону Президент имеет право использовать армию без каких-либо ограничений, тогда как Конституция определяет совершенно другой порядок ее использования. Президент должен обратиться и получить согласие Верховной Рады на использование ВСУ. 106 статья Конституции Украины определяет порядок противодействия вооруженной агрессии в ситуации угрозы суверенитету именно через обращение к Парламенту. Проголосовав этот закон, Верховная Рада сняла с себя эту конституционную ответственность, и все это происходит вопреки Конституции. «ЗАКОН ВВОДИТ DE FACTO ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ВВОДЯ ЕГО DE JURE», - заявила Е.Дяченко.

АТО ликвидировано

АТО теперь нет, их Украина больше не признает террористами. Закон определяет, что РФ является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Поэтому Украина больше не проводит АТО, а принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии». «Независимо от того, объявлена война или нет, согласно Гаагским конвенциям, сам факт ведения вооруженного конфликта уже является войной. По этим же конвенциям, сам термин «оккупация», который использован в названии закона, возможен только в состоянии войны. Употребляя слово «оккупация», действующая власть уже по всем стандартам международного права признает сам факт введения военного положения de facto», - подчеркнула Елена Дьяченко. «По этому закону власть получает право разгонять органы местного самоуправления, участники АТО приравниваются к участникам боевых действий, можно без решения суда изымать имущество и творить любой другой произвол и т.д.», - указала эксперт. «Но если теперь речь идет, по сути, о необъявленной войне, то власть должна называть людей, находящихся в плену — военнопленными, судить которых нельзя по украинскому законодательству, т.к. они подпадают под действия международной конвенции ведения сухопутной войны», - сказала Дяченко. «Обратите внимание на то, что те, кто проголосовал за этот закон, они и являются в прямом смысле коалицией войны», – заявил Р. Бортник. Практические изменения будут в управлении в зоне боевых действий и на линии разграничения. Резко усиливается роль армии и созданного при ВСУ Оперативного штаба в этом процессе. Причем не только касательно чисто военных аспектов, но и гражданских».

Лукавая торговля с ОРДЛО

В частности, в законе восстановлен контроль за Украиной, за «передвижением людей и грузов», (как теперь на лукавом языке данного закона называется торговля с ОРДЛО), что, по мнению авторов закона, позволяет плевать на постановление РНБО о запрещении такой торговли. «Торговля с ОРДЛО теперь не противоречит украинскому законодательству», - заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Как ни парадоксально, но закон открывает возможность для восстановления торговли с «ДНР» и «ЛНР». Принятие соответствующих решений по перемещению товаров через линию разграничения возлагается на Кабинет министров – возможно, стоит ожидать «ползучей» социально-экономической деблокады Донбасса», – считает Р.Бортник.