Чьи рейтинги повысит «трамплин» в Давосе?

23-26 января в швейцарских Альпах в поселках Давос и Клостерс устроена представительная международная серия встреч под маркой «Всемирного экономического форума» (ВЭФ). Побывать там ныне правящие в Украине считают не менее важным для карьерного роста, чем в былые времена — заполучить мандат на съезд КПСС. За места в составе делегаций на ВЭФ нувориши (стремящиеся туда не помочь «мозговым штурмам» по глобальным проблемам, а блистать возле вершителей мировой политики) нередко ведут «схватки бульдогов под ковром».

Монополию «представителей Украины» удержала команда Порошенко

Официальные приглашения на ВЭФ-2018 получили лишь два представителя украинской власти: глава государства и… МИДа, где засел Павел Климкин, известный проявлениями собачьей преданности Петру Порошенко. Это — позиционный успех клана команды последнего: норовящим удержать монополию на поддержание контактов с ведущими политиками Запада претит, чтобы в Давосе мешался кто-то «лишний», тем более – 40-летний премьер-министр, от реформаторской активности которого на Западе еще ждут каких-то польз для их бизнесменов. Но продолжение в украинской экономике кризисного сплетения стагнации и инфляции убавило ряды желающих узнать доводы премьера-сменщика А. Яценюка и новый план «Большой приватизации», который В. Гройсман теперь сам рекламирует на своей странице в Facebook – из-за неявной информационной блокады со стороны конкурентов. Те охотней разнесли 19 января мрачный прогноз главы Минфина Данилюка. Последний введен в Кабмин порошенковцами (ради чего даже отказался в мае 2016 года от британского подданства, покупаемого инвестированием £2 000 000) и, числясь «подчиненным» премьера, в начале года «удружил» спорным проектом — приравнять Эстонию к оффшорным зонам с вытекающими помехами двусторонней торговле: это вызвало замеченные в ЕС протесты Таллинна, а вину возложили на все правительство (Гройсмана)…

Так или иначе, в этом году в Давос премьер Украины не попал (может вспоминать лишь церемонию былого посещения одного из «периферийных» мероприятий ВЭФ – WCFDavos Kyiv 2016). Хотя глав правительств иных стран, как правило, включают в соответствующие делегации. Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Давос вместе с Президентом Анджеем Дудой и ключевыми министрами, регулирующими экономические вопросы; делегацию Грузии возглавил премьер Георгий Квирикашвили (взяв с собой глав МИДа, Национального инвестиционного агентства, грузинского Co-Investment Fund и АО «Грузинская железная дорога» – для выполнения напряженного плана встреч с возможными инвесторами); а из богатых Объединенных Арабских Эмиратов прибыли (соседствуя с украинской делегацией в списке приглашенных) – аж 13 членов правительства, ищущих объекты финансирования, и Климкин сам вряд ли расскажет им хотя бы об 1% возможностей оборота их нефтедолларов в Украине…

На ВЭФ, несмотря на массу сессий по «гуманитарным» темам, приоритетны бизнес-встречи, и сложно понять не посвященным в интриги «Киевского двора», почему в президентскую делегацию не взят, например, новый глава НБУ Я. Смолий, могущий очертить перспективы творимого в стране «банкопада», что интересно финансистам и ЕС, и Азии. Такие «бреши» в делегации подыграли слухам, что не случайно тянулось выпроваживание из центробанка В. Гонтаревой: в НБУ та бизнес-вумен, работавшая с бизнес-структурами П. Порошенко, немало услужила нынешнему хозяину резиденции на Банковой…

В этот раз пригодиться в Давосе президентской делегации может и мэр Киева В. Кличко. Тот распоряжением от 18 января за счет киевлян щедро командировал себя с тремя подчиненными и одним волонтером – на все дни ВЭФ (+ дни приезда и отъезда). А гарантированным «бенефициаром» их турне станет Петр-глава: вызывающий симпатии (как good guy) экс-чемпион мира по боксу, в полный рост являясь публике, поможет усмирять критиков творимых в Украине социально-экономических новаций, а при необходимости – оградит от конфузов, подобно случившемуся в 2016 году, когда Порошенко, увлекшись риторикой, забыл, что оставлен без телохранителей, и полез в схватку с вице-премьером РФ Ю. Трутневым, обладателем 5-го дана каратэ кёкусинкай...

Зачем посетителю Мальдив – альпийский тур-2018?

Большинство глав государств и правительств, планирующих посетить Давос, загодя известили о том сограждан, указав цели визита и состав делегаций. Так, Администрация США еще 11 января известила о том через пресс-службу и объявление на официальном сайте. Аналогично поступила 12 января Канцелярия Президента Польши, а премьеры Грузии и Армении (как главы миссий) лично сделали соответствующие заявления. Зато в команде Порошенко почему-то долго темнили, упустив повод сделать (в любимом патетическом стиле «Дуче») обращение к украинцам: мол, после Мальдив окунаюсь в работу добычи кредитов на ВЭФ, как год назад! Тогда он склонил Президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард к даче «Украине» кредита в $100 млн., хотя до сих остается секретом для публики, кто и на что их потратил, но та сумма превысила траты казны на тот тур «гаранта» и он споро делился фотоотчетом.

А в 2018 году про очередную поездку главы Украины на ВЭФ почему-то стали сообщать – окольным путем: сперва 19 января о том сообщил П. Климкин на оппозиционном телеканале «Интер», хотя «гарант» может бесплатно информировать граждан через ведомственные пресс-службы, собственный «5 канал» и массу СМИ тех (В. Пинчук, Р. Ахметов и др.), кто норовят ему услужить. Такую полу-конспирацию рационально объяснить может лишь догадка, что клан Порошенко предварительно зондировал реакцию Запада: осторожничать с анонсом нынешнего визита в Давос вынудила боязнь не мифического «сглаза» (как в 2015 году), а негативных откликов влиятельных лиц и организаций. Ведь с конца 2017 года против нынешних «можновладцев» и лично Порошенко зачастили критичные «месседжи», включая опубликованное 18 января с.г. заявление всемирной НПО Human Rights Watch о «Провальной ситуации с правами человека» в Украине в 2017 году, где наблюдатели резюмировали:

В прошедшем году в Киеве относились к своим обязательствам в области прав человека как к чему-то факультативному. Власти задействуют целый ряд откровенно недемократических практик и продвигают новые законы, чреватые подрывом основополагающих свобод в Украине.

Обвинения HRW в «попустительстве росту насилия в обществе, пыток в спецслужбах, новым ограничениям свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободы ассоциаций» сулят возвращенцу с Мальдив неприятные хлопоты. Уже известно (не от президентской пресс-службы) о звонке Порошенко от главы МВФ К.Легард: та назначила ему встречу в Давосе, где будет пытать спрашивать о причинах невыполнения прежних обещаний «гаранта» и требований Запада, в т.ч. о создании в Украине под контролем США специального «Антикоррупционного суда»…

Лишь после открытия ВЭФ и публикации 23 января на сайте Президента Украины статьи с посулом включить «вопрос Антикоррупционного суда» в план работ ближайшей сессии парламента, пресс-служба Порошенко подала в ряд СМИ скупые сообщения, что «гарант» намерен с 24 по 26 января побывать на ВЭФ и, среди прочего, поучаствует в дискуссии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня континента». Но ту «новость» неделей ранее презентовал Нериюс Алексеюнас, советник Президента Литвы, выдавший план совместных выступлений на том мероприятии гостей от Литвы, Украины и Польши против внешней политики РФ и ее представителей на ВЭФ. Тот готовящийся демарш в окружении Д. Грибаускайте считают главным «домашним заданием», и если бы Порошенко от того дела как-то увильнул, то несмотря на мультимиллиардные накопления его клана, сильно б обесценился в глазах давних зарубежных партнеров.

Поэтому сомнительны словеса П. Климкина, что П. Порошенко летит в Давос на три дня – ради ремейка встречи с Президентом США Д. Трампом. Это – пустая трата времени: как отметил политолог «Українського інституту майбутнього» Юрий Романенко, такие «перемовини» возможны лишь – мимоходом. Даже на 5 минут отвлечь главу федерального правительства США команде Порошенко будет проблематично: Трамп пробудет в Давосе недолго и имеет насыщенную программу встреч, где главное шоу – ожидаемый на сессии 26 января его спор (с Президентом Франции Э. Макроном и иными «левыми глобалистами») о преимуществах протекционизма и политики «Америка – превыше всего!». Нужно ли в это ввязываться Президенту Украины, и кому именно стоит, ради пользы государства, адресовать (как 4 месяца назад в Нью-Йорке в кулуарах 72-й сессии Генассамблеи ООН) набор не рождающих контракты фраз: «Спасибо, мистер Президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к вам. Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли…»?

Расточительны указанные народным депутатом А. Гопко потуги занятого Климкиным МИДа устроить для Порошенко новый обмен рукопожатиями с главой США. Тому не интересно заискивание Порошенко, он предпочитает способных (как, например, Н. Назарбаев) покупать в США партии самолетов, военно-космической техники и т. п. На такое не раскошелится бенефициар агрохолдинга «Мрия», а закупки тепловозов – в компетенции тех, кого в Давос не пустили…

Неуд клана: на ВЭФ-2018 Украина — не в приоритете

Повестка 48-го ВЭФ показывает: на Западе спал интерес к проблемам и перспективам Украины, и наша страна не упомянута в заявленной тематике топ-сессий. Гораздо большее внимание там уделяют переменам в странах Азии, прежде всего – в Китае, которому посвятили аж три сессии.

Исправляя эту имиджевую неудачу, порошенковцы устроили на ВЭФ павильон Ukrainian House Davos. Помогать его открытию и презентации и призвана делегация киевлян во главе с В. Кличко. А «движителем» (смотрящее-руководящим) – назначена невестка Президента – Юлия (как руководитель проекта Agrohub и соучредитель стартапа Radar Tech). Такой «семейственный» подряд подтвердил тягу организаторов к местечковости: не рекламируя возможности заводов Запорожья, Днепра, Киева или «туристически привлекательные» места, они превратили это в ларек бизнес-предложений фирм своего клана. Главными спикерами в UHD определены – Ю. Порошенко и Ю. Костюк, глава правления АО «Мироновский хлебопродукт», медиатором назначен гендиректор агрохолдинга ИМК с «модерновой фамилией» Алекс Лисситса. Также в этом «Украинском доме» будут презентовать страну немцы Тобиас Мене, руководитель фармацевтического подразделения компании Bayer, и Майкл Хорш, управляющий сельхозпроизводителя из Германии Horsch Machines.

Рекламу этой затеи возложили на семейный канал «Прямой». И странно, что в UHD не отправили жену Президента, которая 19 января с.г. назначена главой Украинского культурного фонда (УКФ), через который будут финансировать по госзаказу съемки кинофильмов, театрально-концертную и др. деятельность.

Дилетантизм «местечковой» затеи с UHD особенно проявится в сравнении с дискуссиями на «Украинском дне», традиционном много лет проводимом на ВЭФ В. Пинчуком. Этого экс-олигарха порошенковцы тщатся вытеснить на периферию и политики, и культуры, что никак не «открывает» возможности международного сотрудничества.

«Омоложение демократии» – по-киевски

Диктат клана, нацеленного на приватизацию и распродажу земли в контролируемой части Украины, затрудняет донесение до украинцев идей и проектов, обсуждаемых в Давосе. При том, что в повестке 48-го ВЭФ немало актуальных тем; в том числе о «конце эры легких денег» и «омоложении демократии».

Дальновидных «давосцев» заботит подготовка новой смены политиков, готовых решать множащиеся новые проблемы социальной жизни в «расколотом мире» после «4-й индустриальной революции». Какие новые рецепты предлагают в этом деле деятели образования, культуры, бизнес-менеджеры лучших мировых компаний – не лишне знать и многим украинцам. Но доступ к этим знаниям тужится перекрыть и дозировать группа, отмеченная выше.

Поэтому в Украине пока преобладают негодные приемы желающих до гробовой доски цепляться за кормила госуправления. «Омолаживать» нынешнюю власть они настроены – не публично, без открытой честной конкуренции с согражданами, никак не по лекалам форумчан Давоса. Показателен случай, замалчиваемый послушными правящей группе СМИ: феноменальные успехи в юриспруденции задокументированы у Кирилла Турчинова,… сына главы СНБО. Это дарование не только успело стать кандидатом наук в 24 года, но и внедрило свои (?) писания (о новациях пока лишь в госуправлении, а не уголовном кодексе) в работу одного из комитетов Верховной Рады. Удостоверили то «открытие» депутаты-соратники:

Очевидно, ныне в Украине «лапы» бывалых VIP-ов заменяют и 100 друзей, и $100 000. Но такой кадровый метод противоречит нормам Конституции Украины. Не в том ли корень нынешних проблем остальных сограждан?