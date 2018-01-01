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  • Дата: Вчера, 12:30
Вчера, 12:30

СЕГОДНЯ В УКРАИНУ ПРИБЫВАЕТ ГЛАВА ОБСЕ АНДЖЕЛИНО АЛЬФАНО

Категория: Новости

СЕГОДНЯ В УКРАИНУ ПРИБЫВАЕТ ГЛАВА ОБСЕ АНДЖЕЛИНО АЛЬФАНО

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии Павла Климкина и Анджелино Альфано, а также участие двух министров в совместном украинско-итальянском бизнес-форуме.

Сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что срок действия миссии на территории страны истекает в марте 2018 года.



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