СЕГОДНЯ В УКРАИНУ ПРИБЫВАЕТ ГЛАВА ОБСЕ АНДЖЕЛИНО АЛЬФАНО

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии Павла Климкина и Анджелино Альфано, а также участие двух министров в совместном украинско-итальянском бизнес-форуме.

Сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что срок действия миссии на территории страны истекает в марте 2018 года.