СЕГОДНЯ В УКРАИНУ ПРИБЫВАЕТ ГЛАВА ОБСЕ АНДЖЕЛИНО АЛЬФАНО

Об этом говорится в сообщении Кабмина.
Программой визита предусмотрены переговоры министров иностранных дел Украины и Италии Павла Климкина и Анджелино Альфано, а также участие двух министров в совместном украинско-итальянском бизнес-форуме.
Сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о том, что срок действия миссии на территории страны истекает в марте 2018 года.
- Ранее сообщалось, что Италия приняла от Австрии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвала выполнить Минские соглашения на Донбассе.