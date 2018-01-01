Украине необходимо стать «европейским Сингапуром» для IT-отрасли, банков и агрокомплексов

Для того, чтобы Украина выбралась из экономического кризиса, в стране необходимо развивать три сектора экономики: hi-tech, надежный банковский сектор и крупные агрокомплексы экологически чистого сельского хозяйства.
Такое заявление сделал народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала «NewsOne»:
Экономика Украины переживает далеко не лучшие времена. В некоторых хозяйственных отраслях мы являемся явными аутсайдерами и остальной мир нам не догнать. Но для того, чтобы вылезти из «экономической ямы», мы должны акцентировать внимание на работе IT-компаний, банков и агрохолдингов,– считает политик.
По мнению парламентария, ключевой сферой для развития экономики Украины являются IT-технологии.
Во-первых, нам нужно открыть рынок для hi-tech. Мы должны снять налоги для c компаний, которые развивают IT-технологии. Фирмы этой отрасли на Западе наполнены ребятами из Украины, которые пишут передовое программное обеспечение для всего мира. Нам необходимо вернуть их в Украину, создать условия для работы в собственной стране. Нужно построить «европейский Сингапур», где хайтековские компании будут освобождены от налогов, потому что IT-отрасль – важнейший сектор, который позволит Украине наконец-то вступить в XXI век,- подчеркнул Вадим Рабинович.
Народный депутат считает необходимым развивать и банковский сектор по типу Швейцарии, открыв прозрачные условия для хранения денег в нашей стране как для западных, так и для восточных соседей.
Мы должны развивать банковскую систему, чтобы и Восток, и Запад хранил у нас свои финансы. Банки – основа основ экономического процветания страны. Мы должны строить открытую экономику по принципу «разрешено все, что не запрещено!». Все, что законно приносит деньги в государство, должно функционировать!- считает парламентарий.
Мы также должны развивать сельское хозяйство, потому что такой плодородной земли нет больше нигде в мире. Мы должны ее не продавать за бесценок, а выстраивать крупные агрохолдинги и снабжать европейцев экологически чистыми продуктами, на которые есть спрос,– убежден парламентарий.
Эти «три кита» экономики принесут Украине безусловный успех. Как только мы победим на выборах, то сразу же начнем их воплощать. Нужен всего лишь год, чтобы вернуться к исходной позиции, а затем начинать быстро двигаться к сильной, процветающей, независимой, нейтральной Украине, которой потом позавидуют и Швейцария, и Сингапур!– резюмировал Вадим Рабинович.