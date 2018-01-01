Украине необходимо стать «европейским Сингапуром» для IT-отрасли, банков и агрокомплексов

Для того, чтобы Украина выбралась из экономического кризиса, в стране необходимо развивать три сектора экономики: hi-tech, надежный банковский сектор и крупные агрокомплексы экологически чистого сельского хозяйства.

Такое заявление сделал народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала «NewsOne»:

Экономика Украины переживает далеко не лучшие времена. В некоторых хозяйственных отраслях мы являемся явными аутсайдерами и остальной мир нам не догнать. Но для того, чтобы вылезти из «экономической ямы», мы должны акцентировать внимание на работе IT-компаний, банков и агрохолдингов,

– считает политик.

По мнению парламентария, ключевой сферой для развития экономики Украины являются IT-технологии.

Во-первых, нам нужно открыть рынок для hi-tech. Мы должны снять налоги для c компаний, которые развивают IT-технологии. Фирмы этой отрасли на Западе наполнены ребятами из Украины, которые пишут передовое программное обеспечение для всего мира. Нам необходимо вернуть их в Украину, создать условия для работы в собственной стране. Нужно построить «европейский Сингапур», где хайтековские компании будут освобождены от налогов, потому что IT-отрасль – важнейший сектор, который позволит Украине наконец-то вступить в XXI век,

- подчеркнул Вадим Рабинович.

Народный депутат считает необходимым развивать и банковский сектор по типу Швейцарии, открыв прозрачные условия для хранения денег в нашей стране как для западных, так и для восточных соседей.

Мы должны развивать банковскую систему, чтобы и Восток, и Запад хранил у нас свои финансы. Банки – основа основ экономического процветания страны. Мы должны строить открытую экономику по принципу «разрешено все, что не запрещено!». Все, что законно приносит деньги в государство, должно функционировать!

- считает парламентарий.

Мы также должны развивать сельское хозяйство, потому что такой плодородной земли нет больше нигде в мире. Мы должны ее не продавать за бесценок, а выстраивать крупные агрохолдинги и снабжать европейцев экологически чистыми продуктами, на которые есть спрос,

– убежден парламентарий.

Эти «три кита» экономики принесут Украине безусловный успех. Как только мы победим на выборах, то сразу же начнем их воплощать. Нужен всего лишь год, чтобы вернуться к исходной позиции, а затем начинать быстро двигаться к сильной, процветающей, независимой, нейтральной Украине, которой потом позавидуют и Швейцария, и Сингапур!

– резюмировал Вадим Рабинович.