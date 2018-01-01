Разрушенное здание дома Фука в центре Одессы заново «занавесили»

Разрушенное здание на Приморском бульваре, 15 в Одессе (доходный дом Фука) «украсилось» новым огромным баннером.

Как отмечают очевидцы, на прошлой неделе его ещё не было, и вот сейчас он сообщает одесситам о грядущей реконструкции занавешенного строения, а заодно показывает, как оно будет выглядеть после того, как его приведут в порядок.

Напомним, что дом на Приморском бульваре, 15 был построен в 1828 году по проекту Франца Боффо. Некогда в здании находилось Одесское областное управление статистики, а затем в течение ряда лет дом находился в аварийном состоянии, и дабы не смущать одесситов и гостей города неприглядным видом разрушающегося памятника архитектуры, его укрыли «занавеской» с изображением исторического фасада. В июле 2016 года забор, ограждающий дом Фука, обтянули патриотичной рекламой с огромной надписью: «Одесса — Украина!».

В конце прошлого года управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета выдало разрешение на надстройку на здании ещё двух этажей. Процедуру согласовал минкульт Украины, специалисты которого пришли к выводу, что прирост памятника архитектуры «улучшит визуальное восприятие ансамбля с Думской площади и Приморского бульвара» (дом Фука стал частной собственностью в 2004 году, владелец — ЧП «Гранд Инвест», принадлежащее предпринимательнице Оксане Мороз). После запланированной реконструкции в здании должен появиться торговый центр.