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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

«Укразлизныця» намеревается покупать заграничную солярку

Категория: Новости / Экономика и финансы

«Укрзализныця» может начать закупать дизельное топливо за рубежом для создания дополнительного канала поставок горючего.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам железнодорожной компании Андрей Рязанцев, передаёт «Центр транспортных стратегий». Ранее в «Укрзализныце» заявляли о готовности провести три закупки дизтоплива по 20 тысяч тонн и одну по 50 тысяч.

«Это залог стабильного снабжения топлива… На мировом рынке нефтепродуктов наши потребности не вызовут таких колебаний стоимости как на внутреннем», — отмечает Рязанцев.

Он добавил, что в настоящее время компания является крупнейшим покупателем дизтоплива на украинском рынке (в 2017 году были произведены закупки на 7,5 миллиарда гривен).


Источник: «Центр транспортных стратегий»



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