ООО «Одесская городская карта», которая во вторник, 30 января, была избрана единым оператором перевозок общественного транспорта Одессы, намерена в течение двух лет ввести в городских трамваях и троллейбусах электронный билет.

За избрание «Одесской городской карты», входящей в состав группы компаний «ГЕРЦ», проголосовали 5 из 7 членов комиссии. Теперь итоги конкурса и проект инвестиционного договора с предприятием должен утвердить городской совет Одессы.

По словам руководителя "Одесской городской карты" Александра Малина, внедрение электронного билета на общественном электротранспорте города планируется до конца 2019 года. Он считает, что успех программы будет зависеть от оптимизации маршрутной сети. «Если на маршруте происходят гонки и борьба за пассажира, это говорит о том, что этот маршрут недостаточно востребован, мы будем вносить свои идеи для оптимизации», - заявил он.

В то же время, в ходе рассмотрения проекта были выявлены несколько «подводных камней». Так, в концепции развития электротранспорта, утвержденной горсоветом, единого оператора выбирали на 10 лет, после чего должен состояться новый конкурс. Однако же в документах конкурсной комиссии был указан срок 15 лет.

Александр Малин пояснил, что полностью реализовать проект за 10 лет невозможно, на это уйдет минимум 12 лет. "Если учесть все расходы, то срок выхода на самоокупаемость - 8-9 лет", - заявил член комиссии, директор научно-производственного центра "Экономинформ" Георгий Хаскин.

Кроме того, возможны проблемы на первом этапе внедрения электронного билета: данную финансовую модель должны согласовать представители Европейского банка реконструкции и развития: ЕБРР кредитует КП "Одесгорэлектротранс", и это предусмотрено договором. По словам директора департамента экономического развития Сергея Тетюхина, представители ЕБРР прибудут в Одессу в феврале и начнут работать над документами.

Напомним, в октябре прошлого года Одесский горсовет утвердил Положение об условиях проведения конкурса по отбору инвестора для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования. Согласно ему, город будет перечислять инвестору за электронный билет 10% дохода от общественных перевозок.

Тем временем в Киеве электронный билет на общественный транспорт должен быть внедрен уже к середине 2018 года.