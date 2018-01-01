В Одессе по-прежнему без электроэнергии остаются жители семи населенных пунктов

Об этом в ходе общения с журналистами сообщил губернатор Максим Степанов. По имеющимся данным, они находятся на территории Измаильского и Арцизского районов. Во втором по величине городе региона - Измаиле до сих пор проводятся веерные отключения, так же часть Вилково остается без энергоснабжения. Отметим, что первоначально на утро 19 января в области было обесточено более шестисот населенных пунктов.

Как отметил Максим Степанов, причиной тому стало в основном то, что из-за обледенения и ураганного ветра в регионе упали более 1400 опор электропередачи.