В Одессе продолжаются странные возгорания в торговых объектах

На сей раз огнем были фактически уничтожены сразу два стоящих рядом торговых павильона на Люстдорфской дороге - «Суши-бар» и «Море пива». Сигнал о возгорании поступил около половины третьего ночи. К моменту прибытия пожарных экипажей площадь возгорания составила уже пятьдесят квадратных метров. Несмотря на все усилия пожарных , торговые павильоны выгорели практически полностью. Что стало причиной пожара, выясняется.

По одной из версий, причиной мог стать «занос очага возгорания извне». Проще говоря, поджог.