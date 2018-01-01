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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе продолжаются странные возгорания в торговых объектах

Категория: Новости


В Одессе продолжаются странные возгорания в торговых объектах

   На сей раз огнем были фактически уничтожены сразу два стоящих рядом торговых павильона на Люстдорфской дороге - «Суши-бар» и «Море пива». Сигнал о возгорании поступил около половины третьего ночи. К моменту прибытия пожарных экипажей площадь возгорания составила уже пятьдесят квадратных метров. Несмотря на все усилия пожарных , торговые павильоны выгорели практически полностью. Что стало причиной пожара, выясняется.

По одной из версий, причиной мог стать «занос очага возгорания извне». Проще говоря, поджог.



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