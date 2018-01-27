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  • Дата: Вчера, 12:30
Вчера, 12:30

Муниципалитет выделил семье погибшего в ходе перестрелки на улице Новосельского участкового помощь в размере почти ста тысяч гривен

Категория: Новости


Муниципалитет выделил семье погибшего в ходе перестрелки на улице Новосельского участкового помощь в размере почти ста тысяч гривен

   Соответствующее распоряжение подписал и.о. городского головы Анатолий Орловский. Сумма в размере девяноста девяти тысяч гривен восьмисот гривен выделена на организацию и проведение похорон. Однако на руки родственники погибшего деньги не получат. Как сказано в распоряжении, средства подлежат перечислению компании, выполняющей ритуальные услуги.

Напомним, что участковый инспектор полиции Сергей Пригарин погиб в результате огнестрельного ранения, нанесенного известного сталиниста Валентина Дорошенко. Так же в результате происшедшего ранения получили двое полицейских, один сотрудник муниципальной охраны, а еще один гражданский человек был убит.



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