Муниципалитет выделил семье погибшего в ходе перестрелки на улице Новосельского участкового помощь в размере почти ста тысяч гривен

Соответствующее распоряжение подписал и.о. городского головы Анатолий Орловский. Сумма в размере девяноста девяти тысяч гривен восьмисот гривен выделена на организацию и проведение похорон. Однако на руки родственники погибшего деньги не получат. Как сказано в распоряжении, средства подлежат перечислению компании, выполняющей ритуальные услуги.

Напомним, что участковый инспектор полиции Сергей Пригарин погиб в результате огнестрельного ранения, нанесенного известного сталиниста Валентина Дорошенко. Так же в результате происшедшего ранения получили двое полицейских, один сотрудник муниципальной охраны, а еще один гражданский человек был убит.