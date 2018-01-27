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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Одесскому региону остро не хватает вакцин от кори

Категория: Новости


Одесскому региону остро не хватает вакцин от кори

   Одесской области остро не хватает вакцин от кори. Об этом доложил в ходе совещания директор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный. По его словам, региону необходимы , по меньшей мере, двенадцать тысяч вакцин. Особенно острая ситуация сложилась в Одессе, где вакцин от кори практически не осталось. Это стало следствием массовой вакцинации, которая прошла практически во всех территориальных единицах области.

Причиной такого «рывка» стали как резкий рост числа заболеваний в декабре- первой половине января, так и принятое решение не допускать в детские садики и школы не привитых детей и подростков. В результате уровень вакцинации достиг в среднем 93%, что является минимально достаточным для стабилизации ситуации.



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