Одесскому региону остро не хватает вакцин от кори

Одесской области остро не хватает вакцин от кори. Об этом доложил в ходе совещания директор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный. По его словам, региону необходимы , по меньшей мере, двенадцать тысяч вакцин. Особенно острая ситуация сложилась в Одессе, где вакцин от кори практически не осталось. Это стало следствием массовой вакцинации, которая прошла практически во всех территориальных единицах области.

Причиной такого «рывка» стали как резкий рост числа заболеваний в декабре- первой половине января, так и принятое решение не допускать в детские садики и школы не привитых детей и подростков. В результате уровень вакцинации достиг в среднем 93%, что является минимально достаточным для стабилизации ситуации.