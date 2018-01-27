Ракетный эсминец НАТО вошел в Черное море

Пресс-центр Объединенного военно-морского командования НАТО (NATO Maritime Command) сообщил о том, что ракетный эсминец ВМС Великобритании Duncan вошел в акваторию Черного моря. Как известно, заходы кораблей блока в Черное море – нередкое явление. В начале января в данной акватории отметился ракетный эсминец США USS Carney. Корабль провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости. Тринадцатого января эсминец покинул Черное море. Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений "Си Бриз — 2017" в июле прошлого года.