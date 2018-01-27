В порту Южный закончены работы по дноуглублению

Генеральный директор компании China Harbour Engineering Сompany (CHEC) в Украине Линь Тао и начальник Администрации порта Южный Максим Широков подписали акт приема-передачи выполненных работ по дноуглублению в акватории порта Южный у причалов №23-25, в тылу которых «М.В. Карго» строит зерновой терминал для Cargill. Церемония подписания документа состоялась 30 января 2018 г. в Киеве в Министерстве инфраструктуры. Напомним, что дноуглубление возле причалов №23-25 стартовало 20 июля 2017 г. Фактически работы завершились еще месяц назад — 27 декабря 2017 года. Работы были выполнены с опережением графика на три месяца. В процессе работы CHEC было поднято со дна 4,4 млн м³ и достигнуто глубины в 16 м, что позволяет принимать и обрабатывать у нового причала крупнотоннажные суда типа Panamax.