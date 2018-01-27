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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

Взрыв в школе в Одесской области

Категория: Новости / Происшествия

Взрыв в школе в Одесской области

   В Одесской области прогремел взрыв. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из школ Арциза. "На расстоянии 25 метров от школы в помещении одноэтажной котельной от высокого давления сорвало крышку твердотопливного котла. На момент происшествия кочегара на месте происшествия не было. В результате взрыва пострадавших нет. На крыше помещения повреждены 5 листов шифера", – рассказали правоохранители. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.



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