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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Ветераны АТО маршем прошли по центру города.

Категория: Новости


Ветераны АТО маршем прошли по центру города.

   Марш начался в сквере Небесной Сотни за зданием областной администрации. Там собравшиеся возложили цветы к памятному знаку погибшим в АТО и почтили их память ружейным салютом. Затем военные прошли по проспекту Шевченко и завершили марш возле апмятникеа воинам-освободителям Одессы на площади 10-го Апреля. Отметим, что в марше приняли участие , в основном бойцы 28-й механизированной бригады, которая за время проведения АТО потеряла сто сорок четыре человека.

Поэтому многие участники марша несли портреты погибших боевых товарищей.



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