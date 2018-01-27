Ветераны АТО маршем прошли по центру города.

Марш начался в сквере Небесной Сотни за зданием областной администрации. Там собравшиеся возложили цветы к памятному знаку погибшим в АТО и почтили их память ружейным салютом. Затем военные прошли по проспекту Шевченко и завершили марш возле апмятникеа воинам-освободителям Одессы на площади 10-го Апреля. Отметим, что в марше приняли участие , в основном бойцы 28-й механизированной бригады, которая за время проведения АТО потеряла сто сорок четыре человека.

Поэтому многие участники марша несли портреты погибших боевых товарищей.