ДТП с участием международного пассажирского автобуса произошло в Измаиле

В результате автобус отбросило на припаркованный на обочине грузовой микроавтобус «Мерседес-Бенц». Который, в свою очередь, протаранил ворота частного дома. В результате обоих столкновений, у автобуса повреждены лобовая и боковая части, а одна из пассажирок получила травмы и была госпитализирована. Проводится расследование. Отметим, что хотя на перекрестке, ставшем местом столкновения, недавно установили светофор, он продолжает оставаться одним из наиболее аварийных мест города.