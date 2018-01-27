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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

ДТП с участием международного пассажирского автобуса произошло в Измаиле

Категория: Новости


ДТП с участием международного пассажирского автобуса произошло в Измаиле

   В результате автобус отбросило на припаркованный на обочине грузовой микроавтобус «Мерседес-Бенц». Который, в свою очередь, протаранил ворота частного дома. В результате обоих столкновений, у автобуса повреждены лобовая и боковая части, а одна из пассажирок получила травмы и была госпитализирована. Проводится расследование. Отметим, что хотя на перекрестке, ставшем местом столкновения, недавно установили светофор, он продолжает оставаться одним из наиболее аварийных мест города.



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