Моряки с проблемного судна в Албании вернулись домой

Одесский благотворительный фонд «Ассоль» помог украинским морякам, столкнувшимся с серьёзной проблемой в албанском порту Дуррес. Как сообщили в организации, ранее к ней обратились родственники членов экипажа судна РС300 102 (флаг Украины, порт приписки — Ильичёвск (переименован в Черноморск). По их словам, у судна на момент прибытия экипажа были большие технические проблемы, включая ту, что РС300 102 было обесточено, а потому на нём не было и отопления.

Кроме того, заканчивалась еда, и не выплачивались заработные платы. Эти трудности были связаны с долгами судовладельца, который никак не реагировал на обращения моряков. «Капитан, стармех и кок покинули судно, оставив двух наших соотечественников и гражданина Грузии «ответственными за всё». Капитан порта, как это зачастую бывает в подобных случаях, занял позицию эдакого шерифа, которого проблемы индейцев абсолютно не интересуют — морякам не отмечали положенные документы, что делало невозможным их отъезд домой», — сообщили в фонде «Ассоль». Организация проинформировала о проблеме консульские службы Украины и пообщалась с представителем работодателя, который вначале отрицал какое–либо отношение к указанному судну и экипажу. После вмешательства благотворительного фонда, посольства Украины в Греции и почётного консула Украины в Албании ситуация стала меняться к лучшему. Так, экипаж обеспечили продуктами питания и питьевой водой, а также газовой плитой для приготовления пищи. Кроме того, через некоторое время украинские моряки смогли вернуться домой.

«Незакрытым остался вопрос с долгами по зарплате. Но и тут прощать работодателю никто ничего не собирается — члены экипажа сообщили о намерении отстаивать свои права в судебном порядке», — также говорят в «Ассоли».