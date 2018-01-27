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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Масштабное ДТП на Балковской

Категория: Новости / Происшествия

Масштабное ДТП на Балковской

   Сегодня, около 4–х часов дня, на перекрёстке улиц Балковской и Дальницкой произошло столкновение 4–х автомобилей. Об этом сообщает пресс–служба патрульной полиции. Как установили правоохранители, виновником ДТП стал водитель автомобиля «ВАЗ», который решил проскочить на уже переключившийся с «жёлтого» на «красный» сигнал светофора. В это время на свой «зелёный» тронулся Lexus. Машины столкнулись. От удара «ВАЗ» выбросило на встречную полосу, где он таранил Daewoo и Smart. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.



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