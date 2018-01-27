Департамент труда и социальной политики принял Программу занятости населения Одессы до 2022 года

С целью материальной поддержки безработных, ориентации молодежи на получение востребованных профессий, сохранения экономической активности и конкурентоспособности жителей города, стабильности и низкого уровня зарегистрированной безработицы на местном рынке труда 14 декабря 2017 года утверждена долгосрочная Программа занятости населения Одессы на период до 2022 года.

По каждому направлению Программы сформулированы ключевые проблемы, определены цели и мероприятия, установлены критерии эффективности реализации мероприятий, а также исполнители.

В 2018 году запланирована реализация ряда приоритетных направлений:

1. Организация оплачиваемых общественных работ для обеспечения материальной поддержки и трудовой адаптации безработных граждан.

2. Помощь в профессиональном самоопределении выпускников учебных заведений города, которая представлена такими традиционными и инновационными мероприятиями:

- курсы проектного менеджмента и финансовой грамотности молодежи;

- комплекс мероприятий «Волонтер – моя первая профессия»;

- обучающие семинары-тренинги «Успешный представитель профессии»;

- презентации профессий, профориентационные уроки-семинары, «Дни открытых дверей» в высших учебных заведениях, ведущих предприятиях города, акции «Выпускник» и др.

3. Развитие предпринимательских инициатив экономически активного населения.

4. Содействие занятости одесситов, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда.

5. Профессиональная адаптация участников антитеррористической операции.

6. Профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации безработных, в первую очередь лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и других социально уязвимых слоев населения.

7. Интеграция гендерной культуры в сферу занятости города.

На реализацию мероприятий Программы в текущем году предусмотрено 1,7 млн. грн., из которых бюджетные средства города составят 776,9 тыс. грн., а 980,2 тыс. грн. – средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

По мнению разработчиков Программы, успешная реализация запланированных мероприятий позволит сохранить низкий уровень зарегистрированной безработицы и стабильность на местном рынке труда, поможет молодежи в профессиональном самоопределении, сохранит и повысит конкурентоспособность и экономическую активность участников социально-трудовых отношений.