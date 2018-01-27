С завтрашнего дня поезд Одесса-Львов будет курсировать в ежедневном режиме

С четверга, 1 февраля, ночной экспресс Львов-Одесса начнет курсировать каждый день, а не через день, как это было раньше. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. "Завтра, 1 февраля, поезд № 11/12 Львов - Одесса запускаем в ежедневном режиме. До сих пор он курсировал через день. Изучаем популярность маршрута - увеличиваем периодичность курсирования ночного экспресса", - сообщил Кравцов.

По его словам, за три месяца поездом воспользовались более 22 тысячи пассажиров. Отметим, что поезд Львов-Одесса начал свою работу в октябре 2017 года. Вагоны поезда были построены в этом же году украинским производителем.