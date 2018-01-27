Криминогенная ситуация в Одесской области. Преступность снижается , раскрываемость - растет?

Такие данные озвучил в отчете за работу полиции в 2017 году начальник ГУНП Одесской области Дмитрий Головин. По его словам, за прошлый год уровень преступности в регионе сократился почти на 10%, а в таких категориях, как тяжкие особо тяжкие преступления – и вовсе почти на четверть. Так, например, число разбойных нападений сократилось с 619 до 415, нанесения тяжких телесных повреждений- со 177 до 137. А число умышленных убийств – со 136 до 119.

Что же касается такого болезненного вопроса, как раскрываемость преступлений, то, если верить Дмитрию Головину, здесь показатель подскочил более, чем вдвое- с 17,2% до 42,2%. Отметим, однако, что такая статистика вызывает вопросы. По меньшей мере, два. Во-первых, а за счет чего, собственно, смогли добиться такого ошеломляющего рывка раскрываемости? По мнению известного правозащитника Евгения Захарова, этого можно достигнуть только за счет двух обстоятельств - фальсификации данных и «выбивания «показаний. И во-вторых, неужели наша полиция всего за год стала работать оперативнее , чем в Европе? Ведь даже в Великобритании показатель раскрываемости едва достигает сорока процентного уровня. Так «невже ж» наша еще приходящая в себя после реформы и существенно недоукомплектованная полиция вдруг стала работать оперативнее старого-доброго Скотланд-Ярда? Как-то не вериться, однако…