В Одесской области без электроэнергии по-прежнему остаются семь населенных пунктов. Уже третью неделю…

По информации ГСЧС, обесточенные села и поселки находятся на территории трех районов- Килийского(4), Арцизского (2) и Татарбунарского (1). Однако даже там, где энергоснабжение восстановлено, оно остается достаточно неустойчивым. Так, например, во втором по величине городе региона - Измаиле все еще периодически происходят отключения, а в «Украинской Венеции»- Вилково, часть частного сектора все еще остается в темноте.

Отметим, что особенно от отсутствия электроснабжения пострадали жители Килийского района. Где практически во всех коммунальных и ведомственных домах используется электрическая система отопления.