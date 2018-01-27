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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области без электроэнергии по-прежнему остаются семь населенных пунктов. Уже третью неделю…

Категория: Новости


В Одесской области без электроэнергии по-прежнему остаются семь населенных пунктов. Уже третью неделю…

   По информации ГСЧС, обесточенные села и поселки находятся на территории трех районов- Килийского(4), Арцизского (2) и Татарбунарского (1). Однако даже там, где энергоснабжение восстановлено, оно остается достаточно неустойчивым. Так, например, во втором по величине городе региона - Измаиле все еще периодически происходят отключения, а в «Украинской Венеции»- Вилково, часть частного сектора все еще остается в темноте. 

Отметим, что особенно от отсутствия электроснабжения пострадали жители Килийского района. Где практически во всех коммунальных и ведомственных домах используется электрическая система отопления.



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