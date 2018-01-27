Темпам дорожного строительства в Одесской области ничего не угрожает

Об этом рассказал в ходе встречи с журналистами губернатор Максим Степанов. По его словам, правительство продлило эксперимент с использованием половины сверхплановой прибыли таможни на строительство и ремонт дорог. При этом глава региона отметил, что речь идет о колоссальных суммах. Ведь только в прошлом году по сравнению с предыдущим годом доходы таможни возросли на 7,5 миллиардов гривен! А нынешнем году этот показатель, по расчетам губернатора вырастет еще, по меньшей мере, на 2 миллиарда. По мнению губернатора, этого удалось добиться за счет четкой, честной и прозрачной работы с крупными экспортерами. Благодаря чему все больше таких компаний предпочитают ввозить грузы именно через одесскую таможню! Напомним, что по показателям дорожного ремонта Одесская область в 2017 году заняла первое место в стране.