Находчивые одесситы нажившиеся на беженцах получили срок

Киевский районный суд Одессы вынес приговор в отношении бывшего директора государственного учреждения «Пункт временного размещения беженцев в городе Одессе», главного бухгалтера и ее мужа, которые обвиняются в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. События имели место в 2012-2013 годах.

Находясь на должности директора Пункта временного размещения беженцев в городе Одессе, обвиняемый вместе с главным бухгалтером придумали схему для своего собственного обогащения. Они оформили в Пункт на работу мужа главного бухгалтера, разумеется «фиктивно». Сначала на должность охранника, а затем перевели его на должность подсобного рабочего.

Естественно, всё это время мужчина на работе не появлялся, ведь работал водителем-дальнобойщиком по перевозке грузов за границу.

Директор заставлял подчиненных вносить в табель учета использования рабочего времени с сентября 2012 по апрель 2013 ложные сведения об отработанном времени мужем главного бухгалтера. Главный бухгалтер в свою очередь, утверждала сведения о начислении и выплате заработной платы своему мужу, получала эти средства и расписывалась вместо мужа в журнале. Таким образом, на оплату труда мужа главного бухгалтера было потрачено 25 454,53 гривен государственных средств. Киевский райсуд Одессы приговорил бывших директора и главного бухгалтера к 4 годам лишения свободы, мужа главного бухгалтера — к трем годам. Все трое обвиняемых лишены права занимать должности в организациях и учреждениях всех форм собственности сроком на 3 года.