Международный аэропорт Одессы за 2017 год увеличил пассажиропоток на 18%

За 2017 воздушная гавань города Одесса обслужила более 1,23 млн пассажиров, что на 18,3% превысило показатель за предыдущий год. Так, более 240 тыс. пассажиров было обслужено на внутренних рейсах и более 980 тыс. - на международных. Всего было выполнено 13 838 рейсов (более 10 тыс. международных и 3,8 тыс. внутренних) с ростом за год на символические 2017 рейсов или 17,1%. По количеству перевезенных грузов рост составил 10,2%.

2017 год был ознаменован введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта, а также открытием новых направлений в Анкару, Каунас и Ригу.

Кроме того, в прошлом году одесский аэропорт начал сотрудничество с тремя новыми авиаперевозчиками: airBaltic (Латвия), Sun d'Or (Израиль, дочерняя компания El Al Israel Airlines) и Pegasus Airlines (Турция). Также, за прошлый год на 12 направлениях увеличилась частота выполнения рейсов. Среди прочего, существенное увеличение количества еженедельных рейсов произошло на следующих направлениях: Варшава (с 7 до 14), Тель-Авив (с 7 до 11), Шарм-эль-Шейх (с 3 до 7), Вена (с 7 до 10) и Дубай (с 3 до 5).

В целом, по итогам прошлого года Международный аэропорт «Одесса» вошел в ТОП-3 аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров вместе со столичными аэропортами.