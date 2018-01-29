В Белгород-Днестровском правоохранители разыскивают фальшивомонетчика

В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение работника одного из банков о том, что неизвестный предоставил в обменный пункт 43 купюры номиналом по 50 евро, после чего, не дождавшись обмена, скрылся с места происшествия. Предоставляемые купюры оказались фальшивыми.

«Правоохранители разыскивают мужчину, который пытался обменять фальшивые купюры, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.- Всех граждан, которые 25 января, в период времени с 16.30 до 16.55, находились в помещении банка и могли видеть этого человека, просим сообщить в Белгород-Днестровский отдел полиции по телефонам: 102; 2-83-61 или лично в сектор криминальной полиции ».

Указанное сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украина. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.