В Одесскую область прилетел фламинго занесенный в международную Красную книгу

Коллектив НПП «Тузловские лиманы» вот уже как две недели следит за судьбой фламинго по имени Робинзон – нового вида для фауны нацпарка, занесенного в Международную красную книгу. По словам эколога Ивана Русева: "Фламинго пережил самый тяжелый период, когда были большие риски быть убитым охотниками. Держался вместе с аборигенами – пеганками и кряквами. Близко к себе людей не подпускал. Расстояние до него всегда было не меньше 1,5 км.

Сейчас охота на прилегающих территориях закончилась и риски снизились, да и погода теплеет. Будем надеяться, что он выживет в наших нетипичных для него, во всех отношениях, условиях. И может быть на его «зов» слетятся еще несколько особей фламинго и они загнездятся, как это было в Херсонской области в 2017 году! Ведь у нас уже есть острова, такие как остров дружбы Фрумушика в виде Африки, остров Фазанка и много других привлекательных мест в заповедной зоне парка у Румынской дамбы на лимане Алибей. Так что мест для гнездования фламинго в нацпарке хватает, вот только с его специфическим кормом не гарантировано. Фламинго часто селятся на солончаковых озерах и выцеживают корм из солёной воды. Могут пить солоноватую, или щелочную воду. Однако «засоление» организма им не грозит - у этих птиц хорошо развиты солевыводящие железы. Цвет оперения — нежно-розовый, концы крыльев черные. Молодые птицы серо-коричневые. Розовая окраска оперения обусловлена наличием в тканях пигментов - жироподобных красящих веществ группы каротиноидов. Эти вещества птицы получают из пищи, прежде всего от рачков артемия, которыми также питаются пеганки и многие виды куликов на соленых водоемах."