И снова митинг под зданием Одесской ОГА

Сегодня около 30 жителей Раздельнянского и Лиманского районов приехали на митинг под здание Одесской ОГА на улице Канатной, 83, требуя решить их земельный вопрос. Митингующие заявили, что ГУ Госгеокадастра незаконно выделяет тысячи гектаров земли организациям и частным лицам, в том числе по «инвалидной» схеме. Например организации «Надія та Допомога».

По словам митингующих, сегодня у них первая «предварительная» акция протеста. Глава общественной организации «Антикоррупционное движение юга» Владимир Букач заявил, что инвалидная организация, состоящая из двух человек, якобы отбирает землю в Раздельнянском районе. По его словам, в схеме участвуют депутаты местных советов и сотрудники госгеокадастра, а инициатором является глава Раздельнянского поселкового совета.

Митингующие рассказали, что аналогичная схема функционирует в Лиманском, Беляевском, Раздельнянском и Овидиопольском районах.

«Мы хотим отмены решения госгеокадастра о выдаче земель. По нашей информации, есть три уголовных дела на эту тему. Земли должны вернуть государству и провести проверку законности выдачи этой земли. Только в Раздельнянском районе по этой схеме ушло до 3 тысяч гектаров земли, а всего по области до 30 тысяч», — рассказал Владимир Букач.Депутат Лиманского райосовета Сергей Кривенко отметил, что в их районе таким образом вывели 1,3 га земли.

«В этой схеме участвуют бывшие сотрудники прокуратуры и люди просто боятся против этого подниматься», — сказал он.

Депутат добавил, что есть еще одна схема незаконного завладения землей — выделение гражданам участков по 2 га на ведение личного сельского хозяйства. Первыми в очереди должны быть жители населенного пункта, на территории которого выделяется земля, а также участники АТО. Однако ни одних, ни других, по словам Кривенко, в списках в Лиманском районе нет. Он отметил, что люди, которым дают землю, ее не используют, а объединяют участки в массивы и передают их в аренду местным фермерам.

В то же время заместитель начальника ГУ Госгеокадастра в Одесской области Сергей Вербовщук заявил, что выделение земли указанным организациям — законно.«К нам обращались в прошлом году общества с ограниченной ответственностью, основанные обществами инвалидов. Ст. 92 Земельного кодекса Украины предусматривает такое выделение. Хочу обратить внимание, что эти участки не выбывают из государственной собственности. В случае общественной или государственной необходимости постоянное пользование может быть отменено. В Раздельнянском районе есть земли запаса и там также обращались эти организации и получили землю», — сказал он.

После митинга и встречи с Сергеем Вербовщуком участники акции намерены отправиться в Следственное управление полиции в Одесской области, чтобы передать свое обращение еще и правоохранителям.