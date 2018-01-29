Родители не привитых детей собираются выйти на митинг

Завтра, 2 февраля, родители непривитых от кори детей намерены прийти к стенам Одесского горсовета на акцию протеста против недопуска их детей в садики и школы. Сообщения об этом распространяются в одесском сегменте социальных сетей и некоторых региональных СМИ.

Родители невакцинированных детей намерены отстаивать конституционное право своих детей на образование, прописанное Конституцией ст.53 и законом об образовании ст.3., Конвенцией о правах ребенка и Общей декларацией прав человека. В связи с этим, всех родителей, столкнувшихся с данной проблемой, призывают прийти к стенам мэрии и выразить свою позицию.

Отметим, в одесском сегменте социальных сетей растет негодование решением городских властей и руководителей садиков и школ не пускать непривитых детей на занятия. Сегодня депутат Одесского городского совета Лилия Леонидовна возмутилась тем фактом, что её ребенка, не получившего прививку от кори, не пустили в школу. «Только что моего ребенка не пустили в школу. Просто выставили за дверь. Сколько ещё этот театр абсурда будет продолжаться? Сегодня напишу обращение о предоставлении индивидуального обучения. Кварцевую лампу предоставлю», — написала депутат в ФБ.

Напомним, 4 января в Одессе состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета в результате которого решили запретить посещение детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах. 9 января руководству школ рекомендовали продлить каникулы до 22 января, но потом продлили каникулы еще на неделю. Однако 27 января в Одессе отметили улучшение эпидемиологической ситуации в городе и решили возобновить занятия в школах.