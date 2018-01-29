Уголовный розыск задержал воров на Таирово

Оперативники уголовного розыска ГУНП Полиции Одесской области в Киевском районе, разоблачили преступную группу "сканеристов барсеточников", которые похищали вещи у граждан и с их автомобилей. В момент задержания злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать. Оперативник вынужден был применить устройство травматического боеприпаса (резиновых пуль), в результате чего один из преступников получил непроникающей ранение левого бедра. В итоге, с помощью Патрульной полиция Одесской области двое злоумышленников задержаны, поиски еще одного их сообщника продолжаются.