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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

Уголовный розыск задержал воров на Таирово

Категория: Новости / Происшествия

Уголовный розыск задержал воров на Таирово

   Оперативники уголовного розыска ГУНП Полиции Одесской области в Киевском районе, разоблачили преступную группу "сканеристов барсеточников", которые похищали вещи у граждан и с их автомобилей. В момент задержания злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать. Оперативник вынужден был применить устройство травматического боеприпаса (резиновых пуль), в результате чего один из преступников получил непроникающей ранение левого бедра. В итоге, с помощью Патрульной полиция Одесской области двое злоумышленников задержаны, поиски еще одного их сообщника продолжаются.



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