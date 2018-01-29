Электронный дневник и расписание. Нововведения, которые хотят внедрить в одесских школах

Разработчики системы электронных учебников «Підручник.ua» хотят продлить сотрудничество с городом в текущем году и рассказали про нововведения, которые хотят внедрить в одесских школах. Об этом на заседании комиссии по вопросам экономической, инвестиционной политики, торговли, международных отношений и информационных технологий рассказал разработчик программы Владимир Усов.

В скором времени школьникам могут стать доступны электронное расписание и дневник, а учителям – электронный журнал. Открыв электронный дневник с домашним заданием, ученик сможет прямо оттуда перейти на нужный параграф, страницу и задание. Учитель со своего приложения сможет отметить присутствующих в классе. Фактически это прозрачная система электронной школы, которая позволяет всё что необходимо делать и дома, и на уроках, полностью под контролем учителей.

Вводить новации планируют постепенно, чтобы к электронным технологиям не было «отторжения» и психологического шока. С февраля планируют запустить е-расписание, а до конца года перевести учительский журнал и школьный дневник в электронный вид. Также с февраля начнётся регистрация школ. Они будут вносить в базу всех учителей и расписание.

Как рассказал Усов, на сегодняшний день в систему внедрили большинство учебников, которые используются в Одессе — порядка 600 книг. Регистрация учеников проходит очень активно и ежемесячно сайт pidruchnyk.ua посещает около 250 тысяч пользователей из Одессы. В среднем каждый ученик проводит в системе порядка двух часов в период с 16:00 до 20:00. Самым популярным учебником стал электронный вариант книги по географии.

Если депутаты Одесского горсовета проголосуют на сессии за внесение изменений в программу, город продолжит модернизировать школьную систему.

Напомним, программу Підручник.ua впервые внедрили именно в Одессе. Она работает по принципу подписки одного ученика на год. Финансирование идёт из городского бюджета и составляет примерно 90 гривен за учебный год. За эту сумму школьники получают доступ ко всем учебникам своего класса, а также предыдущего и будущего годов. Программа получила одобрение Министерства образования и теперь постепенно распространяется по другим городам Украины.